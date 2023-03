Unele bacterii implicate in apariția parodontitei ar putea favoriza declanșarea unei crize in cazul pacienților suferinzi de poliartrita reumatoida. In esența, poliartrita reumatoida este o boala inflamatorie cronica a articulațiilor. Aceasta boala afecteaza femeile de doua ori mai mult comparativ cu barbații și survine in special in jurul varstei de 45 de ani. Poliartrita reumatoida evolueaza in puseuri: in timpul crizelor, bolnavii acuza dureri severe ale articulațiilor, mai ales ale mainilor, degetelor și incheieturilor. Poliartrita reumatoida este o boala autoimuna: sistemul imunitar al pacientului…