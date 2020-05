IPS Pimen a fost transportat cu elicopterul de la Spitalul Judetean Suceava la Bucuresti pe 20 aprilie, alaturi de un barbat in varsta de 47 de ani, intubat. PS Pimen a fost intubat vineri seara, dupa ce a suferit complicatii pulmonare. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spunea, sambata, la Iasi, ca Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor este in stare stabila, dar medicii raman rezervati, date fiind varsta si alte boli ale ierahului. ”Din informatiile pe care le avem, era o stare stabila. Raman cu niste precautii, avand in vedere ca exista o varsta si exista niste comorbiditati. Tratam fiecare caz…