- Franța impune utilizarea unui „permis sanitar” pentru accesul in muzee, cinematografe sau alte spații culturale. Decizia a fost luata ca urmare a creșterii cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 din ultima vreme. Conform BBC, de miercuri francezii vor trebui sa faca dovada vaccinarii, a unui test negativ…

- ''Am cifrele de contaminare din ultimele 24 de ore din tara noastra (...). Ieri am ajuns la 18.000 de contaminari in doar 24 de ore'', a spus ministrul, citat de Agerpres , adresandu-se Adunarii Nationale.Bilantul final pentru ultimele 24 de ore va fi publicat in cursul serii de Serviciul de sanatate…

- Crește presiunea in Franța pentru a impune vaccinarea contra Covid personalului medical. Prim-ministrul Jean Castex trebuie sa primeasca in aceasta saptamana președinții de grup parlamentar și reprezentanți ai aleșilor locali pentru a discuta, intre altele, și aceasta chestiune. Guvernul lucreaza la…

- Guvernul francez este ingrijorat ca propagarea rapida a variantei Delta, numita si indiana, ar putea crea probleme pana la sfarsitul acestei luni, daca nu creste ritmul de vaccinare. Ministrul sanatatii a facut un nou apel, aseara, ca populatia sa nu mai amane vaccinarea anti-COVID-19. El a avertizat…

- Regatul Unit a inregistrat in total, pana in prezent, aproape 7.000 de cazuri de cazuri de infectare cu varianta B.1.617.2 a coronavirusului identificata prima data in India, a anuntat joi Public Health England (PHE), potrivit Agerpres. Potrivit PHE, au fost confirmate 6.959 de cazuri de infectare cu…