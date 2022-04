Stiri pe aceeasi tema

- Alexandrion Grup Romania, cel mai mare producator de bauturi spirtoase din tara, va inaugura o distilerie in statul New York, SUA, la finalul anului viitor. Investitia, estimata initial la 100 milioane dolari, va ajunge in final la 120-130 milioane dolari, pe fondul scumpirilor metalelor, a declarat…

- Fabrica va avea cea mai mare capacitate din statul New York. Ea trebuie sa livreze pe piata in jur de 30-40 milioane sticle whiskey anual. ”Speram ca la anul, spre sarbatorile de iarna, sa-I dam drumul. Daca nu ne incurca acest… launii vor sa faca profit pe urma razboiului din Ucraina. Toata lumea cauta…

- Casa Christie's a anuntat luni scoaterea la licitatie in luna mai a unui portret al lui Marilyn Monroe de Andy Warhol, cu o valoare estimata la 200 de milioane de dolari, fiind cea mai scumpa opera de arta din secolul al XX-lea vanduta vreodata la licitatie, relateaza AFP , informeaza Agerpres.…

- SA „Moldovagaz” anunța ca transferat in intregime catre SAP „Gazprom” plata pentru gazele naturale furnizate in prima jumatate a lunii februarie 2022. Valoarea transferului a constituit 9,256 milioane de dolari SUA, aceasta fiind tranșa finala din cele 51,256 milioane de dolari, care trebuiau sa fie…

- O descoperire șocanta a avut loc intr-un submarin din Pacific. Patru tone de cocaina au fost gasite de marina columbiana intr-un submarin care se indrepta spre America Centrala, cand a fost interceptat de autoritati. Odata ajunse pe piata neagra, drogurile ar fi valorat 150 de milioane de dolari. Este…

- Diamantul negru "Enigma", de 555, 55 de carate si cel mai mare de acest tip, a fost vandut miercuri cu 3,16 milioane de lire sterline (aproximativ 4,3 milioane de dolari) la o licitatie online organizata de casa Sotheby's.

- Pentru hackerii din Coreea de Nord, 2021 pare sa fi fost unul dintre cei mai productivi ani, și asta deoarece, potrivit raportului Chainalysis, in 2020 au fost patru atacuri mari, iar in 2021 au fost șapte, valoarea criptomonedelor extrase crescand cu 40%, relateaza BBC .Atacurile au vizat in special…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 186,44% in primele 11 luni din 2021, la 6,866 miliarde de euro, comparativ cu 2,397 miliarde de euro in perioada ianuarie – noiembrie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, remise joi AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor…