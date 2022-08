INEDIT! La „vânătoare” de Perseide într-o drumeție nocturnă prin pădurea Codrișor Asociația Ruralis, care organizeaza drumeții și tururi ghidate in jurul municipiului, iși propune sa vaneze in aceasta seara spectaculoasa ploaie de stele intr-o drumeție nocturna prin Padurea Codrișor. Perseidele, cunoscute și ca ploaie de stele, este unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale anului. Acestea pot fi observate in fiecare vara, apogeul fiind anul acesta intre 9 și 14 august, in funcție de localizarea fluxului. POV21 a organizat aseara un eveniment dedicat Perseidelor, desfașurat pe Dealul Budacului. Bistrițenii au fost așteptați cu telescoape, foc de tabara, lampioane și… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

