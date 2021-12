Stiri pe aceeasi tema

- Tarile Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria) si ''probabil'' Bulgaria vor face tot posibilul la summitul european inceput joi sa apere interesele familiilor afectate de cresterea preturilor la energie, a declarat premierul ungar Viktor Orban, care a acuzat din nou institutiile…

- Cresterea accentuata a preturilor la energie electrica si gaze naturale ii determina pe specialisti sa caute solutii pentru reducerea facturilor. Consultantii energetici afirma ca renovarea cladirilor este o solutie care, in plus, poate contribui la reducerea dependentei de combustibilii fosili. Cladirile…

- Polonia va acorda consumatorilor subventii de 1,5 miliarde de zloti (380 milioane de dolari) in urma cresterii preturilor la energie, a anuntat vineri Ministerul Mediului, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze naturale au urcat cu peste 300% din ianuarie, din cauza nivelului…

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea ca statele membre sa realizeze achizitii comune de caz natural, in contextul in care blocul european cauta moduri prin care sa se protejeze in fata preturilor record la energie, conform unor documente citate de Reuters preluata de mediafax. Comisia…

- Se cauta solutii la cresterea accelerata a preturilor la energie Foto: radioiasi.ro Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti în Slovenia, nu au reusit sa se puna de acord în privinta raspunsului care trebuie dat la cresterea accelerata a preturilor la energie.…

- Liderii statelor Uniunii Europene, reuniti miercuri in Slovenia, si-au afisat miercuri divizarile in privinta raspunsului care trebuie dat la cresterea de proportii a preturilor la energie, Franta si Spania cerand o reforma in profunzime, in timp ce altii sunt adeptii rabdarii, relateaza AFP.…

- Sefi de stat si premieri din tarile membre ale Uniunii Europene vor aborda subiectul cresterii explozive a preturilor la energie cu prilejul urmatoarei lor reuniuni, care va avea loc la finele lunii octombrie, in contextul in care guvernele se grabesc sa protejeze gospodariile de impactul cresterii…

