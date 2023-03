Industrie blestemată! Al patrulea lider pe RCA care ar putea pica în doar câțiva ani! Consiliul Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a luat o decizie extrem de importanta in ceea ce privește compania Euroins. Exista riscul unei insolvențe. Eventuala intrare in insolvența a Euroins ar crea o situație unica in piața de asigurari din Romania și anume ca patru lideri de pe piața RCA s-au prabușit in doar opt ani. Pe rand, au intrat in insolvența Astra (2015), Carpatica (2016), City (2021) și acum ar fi randul Euroins (2023). Decizia de joi seara a Consiliului ASF a fost luat pe baza unei analize de solvabilitate care arata ca deficitul de SCR (cerința de capital de solvabilitate)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pana la aceasta ora Euroins Romania si Eurohold Bulgaria nu au fost informate despre nici o decizie privind societatea Euroins”, a declarat compania, la intrebarea Libertatea. Investigație de Dan Duca, Daniel Ionașcu, Ciprian Ranghel și Catalin Tolontan Joi, 16 martie 2023, Autoritatea de Supraveghere…

- Consiliul ASF a decis joi seara sa ridice autorizatia companiei Euroins, care intra, conform legii, in insolventa. 2,5 milioane de romani sunt asigurati la compania Euroins, "care are 400 de milioane de euro lipsa fata de SCR, cerinta de capital de solvabilitate", potrivit unor surse Libertatea. Intrebata…

- Fondul de Garantare al Asiguraților (FGA) a platit peste 150 milioane de euro catre pagubiții City Insurance de la finele lunii noiembrie 2021 și pana vineri, 10 martie 2023, din care aproape 28 milioane euro doar in primele 2 luni din acest an, arata datele furnizate la solicitarea HotNews.ro de catre…

- Societatea desemnata de Ministerul Energiei sa recruteze membrii Consiliului de Supraveghere(CS), din Complexul Energetic Oltenia(CEO), a finalizat selecția. Au avut loc mai multe etape de evaluare a candidaților care au depus dosare de participare la recrutare. Unii dintre ei nu avea niciun fel de…

- Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație acuza Fondul de Garantare a Asiguraților ca despagubește victimele accidentelor de circulație care și-au valorificat dreptul in instanța și au obținut o hotarare definitiva intr-un termen mai mare de șase luni, termen evident ilegal, imoral și total abuziv.…

- Președintele Comisiei de buget-finanțe din Senat, liberalul Nicolae Neagu, spune ca era la curent cu problemele de la Euroins, in urma unei discuții informale pe care a avut-o recent cu șeful ASF, Nicu Marcu. Ingrijorați de perspectiva unui nou faliment pe piața asigurarilor, mai mulți parlamentari…

- 31% dintre cei 7,4 milioane de romani care au RCA sunt asigurați la Euroins, o companie cu capital din Bulgaria. Libertatea a intrat in posesia mai multor documente oficiale prin care ASF a descoperit nereguli majore in activitatea Euroins, in urma carora a facut sesizare penala. Mai mulți angajați…

- Conform raspunsului trimis catre Libertatea, funcția lui Florin Golovatic se numește Director cu delegare la Direcția Strategie, Cooperare și relații Internaționale. Golovatic a supravegheat și controlat piața din 2015 pana in 2021, perioada in care trei companii lider de piața s-au prabușit: Astra,…