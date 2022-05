Stiri pe aceeasi tema

- Gilda Lazar, „Head of Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova & Bulgaria este supranumita Femeia care a pus tutunul in slujba Culturii. A reușit sa convinga o companie multinaționala, cu o forța incredibila, sa spijine lumea artistica, in perioade in care acest gest devenise aproape……

- S-a aflat cate milioane de dolari a incasat Romania anul trecut in contul creanțelor externe facute pe vremea lui Ceaușescu. De asemenea, mai avem mai mult de jumatate de miliard de dolari americani și 1,6 miliarde de ruble de recuperat pentru exporturile facute inainte de 1989, informeaza ministerul…

- Din 2017, Philip Morris International (PMI) a investit 500 de milioane de dolari in fabrica din Otopeni pentru a o transforma intr-una producatoare de consumabile pentru produsele fara tutun, vizand dezvoltarea capacitaților de producție și sustenabilitatea. Investițiile vor continua și in 2022-2023,…

- Statele Unite ale Americii, care se numara printre cei mai mari importatori de materii prime pentru producția de ingrașaminte din lume, are planificate investiții de 250 milioane dolari pentru a susține industria locala, in contextul creșterii prețurilor, dar și a problemelor logistice, anunța Ministerul…

- Statele Unite ale Americii (SUA) vor dona bani R. Moldova pentru gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Companiile de tutun au virat la bugetul statului, in primul an de pandemie, peste 17,54 miliarde de lei. Astfel, sectorul tutunului a devenit cel mai solid contribuabil la bugetul de stat, depașind industria petrolului și a alcoolului. Romania exporta, anual, țigarere și produse din tutun in valoare…

- Philip Morris International (PMI) și-a asumat la nivel global misiunea de a construi un viitor fara fum și inlocuirea țigarilor cu alternative mai bune la continuarea fumatului. Romania este in centrul strategiei PMI de a construi un viitor fara fum prin fabrica din Otopeni, una dintre cele mai importante…