Industria siderurgică din Europa a intrat pe tobogan Productie in declin, cresterea preturilor la energie, concurenta: provocarile nu lipsesc pentru industria siderurgica europeana, care trebuie simultan sa isi reduca amprenta de carbon dar si sa raspunda nevoilor de otel create de tranzitia energetica, de exemplu pentru turbinele eoliene, informeaza AFP. Industria siderurgica europeana reprezinta aproximativ 308.000 de locuri de munca in cele 27 de state membre, unde productia de otel a scazut cu 10,5% in 2022 pana la 136 milioane de tone, dintr-un total mondial de 1,88 miliarde de tone (in scadere cu 4,2% comparativ cu 2021), potrivit Asociatiei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

