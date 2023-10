”Industria și Economia României. Ce am fost și unde suntem!” In emisiunea ”Sa vorbim despre tine”, din 27 octombrie, Gabriela Calițescu și invitații sai, domnul prof. univ. dr. SORIN CHELMU, fost secretar de stat și domnul prof. dr. FLORIN ȘANDRU, doctor in istorie, au vorbit despre istoria industriei și agriculturii romanești. Dezbaterea s-a facut in jurul unei mari intrebari, care ramane o enigma pentru romani: de ce produsele romanești, cu renume, brandurile romanești importante au disparut și de ce statul roman nu ajuta intreprinzatorii romani sa reziste pe o piața extrem de nedreapta, cu tot ce este romanesc? Cum “stateam” la capitolul apartamente… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol si foto: nasul.tv

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XI-a Conferința naționala a OFA UGIR din 29 septembrie 2023, a generat idei și soluții variate pentru dezvoltarea afacerilor celorpeste 125 de participanți – antreprenori și reprezentanți ai instituțiilor din județeleSuceavași intreaga regiune Nord-Est și din țara. Pentru ca discuțiile purtate…

- Cea de-a XI-a Conferința naționala a OFA UGIR, din 29 septembrie 2023, a generat idei și soluții variate pentru dezvoltarea afacerilor celor peste 125 de participanți – antreprenori și reprezentanți ai instituțiilor din județele Suceava și intreaga regiune Nord-Est și din țara. Pentru ca discuțiile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, este invitat, marti, in plenul Camerei Deputatilor la dezbaterea „Ora Guvernului”, la solicitarea facuta de Grupul parlamentar al USR. Dezbaterea, amanata luna trecuta, are tema „Cum pregateste Ministerul de Interne lupta impotriva drogurilor? Strategiile…

- ANUNȚ PUBLIC privind dezbaterea publica a Propunerii de Plan de mentinere a calitatii aerului in judetul Bistrita-Nasaud, pentru perioada 2023-2027 Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, autoritatea publica responsabila cu elaborarea și actualizarea Planului de mentinere a calitatii aerului pentru judetul…

- La frontiera romano ungara s a inregistrat cel mai mare trafic, aproximativ 637.000 de persoane, pe ambele sensuri de deplasare, urmata de frontiera cu Bulgaria, unde valorile de trafic au ajuns la 334.000 de persoane in perioada de referinta.In acest week end, 25 27 august 2023, au efectuat formalitatile…

- Romania produce de la an la an tot mai putin lapte, unt si iaurt. Din acest motiv, importam masiv din tari precum Ungaria, Polonia sau Cehia. Specialistii spun ca vacile strainilor dau mai mult lapte, iar fermierii primesc subventii duble. Asta le permite sa vanda marfa la un pret mai mic decat producatorii…

- Superstarul de la Hollywood, Dustin Hoffman, care la 8 august implinește 86 de ani, a vorbit desare originale sale romanești și s-a declarat a fi un evreu roman.Dustin Lee Hoffman s-a nascut pe 8 august 1937 in Los Angeles, California, in Statele Unite ale Americii. A venit pe lume in cadrul unei…

- Posturile de televiziune din Romania au achiziționat drepturile de televizare pentru toate duelurile pe care echipele romanești le vor avea in turul 2 preliminar din Conference League. Joi, 3 august, vor avea loc manșele retur din runda a doua preliminara a Conference League, iar toate meciurile echipelor…