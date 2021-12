Stiri pe aceeasi tema

- Dupa combinatul de ingrașaminte chimice Azomureș Targu Mureș, acum, și Alro, cel mai mare consumator de energie din Romania, anunța ca a inceput un program de inchidere totala a activitatii, din cauza scumpirii gazelor. Cel mai probabil, in perioada urmatoare,și alte unitați mari din economia romaneasca…

- Alro Slatina (simbol bursier ALR), se confrunta cu preturile mari din piata de energie, fiind cel mai mare consumator de energie din Romania, astfel ca societatea a inceput un program de inchidere totala a activitatii, spune Constantin Popescu, presedintele Sindicatului Liber Aluministul, pentru…

- Pretul gazelor naturale in Europa a atins marti un nou nivel record, stimulat de cererea din sezonul de iarna dar si de tensiunile geopolitice dintre principalul furnizor al Europei, Rusia, si clientii sai. La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul orei 10:20 GMT…

- Scumpirile la energie au inceput sa afecteze și coloșii industriali din Romania. Azomureș Targu Mureș, cel mai important producator de ingrașaminte utilizate de agricultura și industrie, anunța ca se pregatește sa opreasca temporar activitațile de producție, din cauza prețului foarte mare la energie,…

- Prețul crescut al energiei și renunțarea la afacere a fabricii Vipap din Slovenia duce presa din Europa de Est, inclusiv din Romania, pe muchia prapastiei, scrie publicația Curs de guvernare.In decurs de doua luni, prețurile hartiei pentru tiparituri au crescut brusc, cu 50% pana la 70%, iar in Romania…

- Autoritatea de reglementare a energiei din Germania a suspendat marti procesul de punere in functiune a conductei Nord Stream 2, diminuand speranta ca va furniza o cantitate semnificativa de gaze Europei in lunile cruciale de iarna. Intarzierile in procesul de aprobare au provocat temeri ca Europa,…

- Presedintele Consiliului Concurentei: Prețurile la electricitate vor ramane mari in Romania cel puțin in urmatorii 4-5 ani Presedintele Consiliului Concurentei: Prețurile la electricitate vor ramane mari in Romania cel puțin in urmatorii 4-5 ani Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu,…

- "Este politica UE de a face energia poluatoare sa fie scumpa, neatractiva economic. Deci cat timp Romania si alte tari din UE vor avea nevoie de energia scumpa din carbune, preturile vor ramane mari. Si cel putin noi in Romania nu vedem o posibilitate de a inlocui carbunele in urmatorii 4-5 ani. Acest…