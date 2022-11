Industria locală de transport a trecut prin modificări majore în ultimii trei ani Industria locala a transporturilor a trecut, in ultimii trei ani, prin schimbari majore, urmand sa faca fața unor noi provocari și in perioada urmatoare. Plecand de la declanșarea crizei pandemice și pana la incertitudinile geopolitice și economice ale momentului, jucatorii din industria de profil au fost nevoiți sa gaseasca permanent noi soluții de a face fața schimbarii de paradigma și de a veni in sprijinul clienților. Potrivit Gebruder Weiss Romania, unul dintre principalii jucatori ai pieței locale de transport și logistica, piața de profil era, in 2019, caracterizata de stabilitate, jucatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Industria locala a transporturilor a trecut, in ultimii 3 ani, prin schimbari majore, urmand sa faca fața unor noi provocari și in perioada urmatoare. Plecand de la declanșarea crizei pandemice și pana la incertitudinile geopolitice și economice ale momentului, jucatorii din industria de profil au fost…

- Consiliul Național al Dizabilitații din Romania și Asociația Handicapaților Neuromotor – Argeș, cu sprijinul președintei Rodica Nicolae, au organizat, joi, 17 noiembrie, o intalnire de lucru la care au participat mai multe organizații ale persoanelor cu dizabilitați din Argeș: Asociația de sprijin a…

- Jucatorii din comertul modern controleaza 70% din piata din Romania: unu din patru romani trece zilnic pragul unui supermarket sau hypermarket, arata o analiza a Ziarului Financiar, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”In primele 8 luni ale anului 2022, piata de bere din Romania a inregistrat o scadere de -4% comparativ cu volumul inregistrat in aceeasi perioada a anului anterior, dupa ce in primele 4 luni scaderea a fost chiar de -10%. In august 2022, luna principala din sezonul estival, consumul de bere in Romania…

- Masura plafonarii pretului pentru lemnul de foc ar putea conduce la efecte nedorite, opuse celor scontate, precum disparitia comertului cu lemn de foc paletizat din oferta marilor retaileri, blocaje majore, rezilieri de contracte in segmentul de exploatare, cu efect in crearea unui deficit de resursa…

- Retragerea de pe piața a companiei Blue Air va determina o scadere a traficului aerian in Romania cu cel puțin 14 la suta. Afirmația a fost facuta, astazi, la Iași, in cadrul lucrarilor Asociației Aeroporturilor din Romania de președintele organizației, David Ciceo. Referindu-se la Compania Tarom el…

- Constructorul bacauan Dorinel Umbrarescu este deja lider incontestabil al pieței infrastructurii majore din Romania. Daca ar fi sa caștige și contractele pentru tronsoanele din A7, Buzau – Focșani – Bacau – Pașcani, ar ajunge la peste 400 de km de autostrazi și drumuri expres pe care ar trebui sa le…

- * In tara noastra – cel mai mare procent de gospodarii din UE cu pisici si caini Piata globala a produselor si serviciilor dedicate animalelor de companie valora 232 miliarde de dolari, in 2021, iar estimarile vizeaza un o crestere de pana la 350 de miliarde de dolari, la finele anului 2027, arata o…