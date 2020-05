Stiri pe aceeasi tema

- Belgia are nevoie de sprijin la nivel internațional pentru a manca din munții intimidanți de cartofi neexportați care s-au adunat in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit Politico. Industria de cartofi a Belgiei a indemnat patrioții sa indure o porție mare de calorii și sa se indrepte, de doua ori…

- In ședința de ieri a Guvernului Romaniei s-a aflat, spre aprobare, și proiectul de hotarare privind alocarea sumei de un milion de lei, ajutor financiar acordat in acest an fermierilor și celorlalți investitori care angajeaza tineri in agricultura, acvacultura și industria alimentara. Proiectul supus…

- Industria turismului este printre cele mai afectate industii de criza cauzata de pandenia de coronavirus. Operatorii din Romania spun ca nicio masura legislativa nu vine in sprijinul lor si ca, din acest motiv, pregatesc un protest masiv in mediul online.

- Numarul contractelor individuale de munca suspendate de la data instituirii starii de urgenta (16 martie) a scazut vineri din nou sub un milion, cifrele Inspectiei Muncii transmise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale indicand 997.937 de contracte de munca suspendate, relateaza Agerpres. Dintre…

- Atat cosmetologii cat și publicul larg este complet indragostit de fenomenul K-beauty. Se spune ca Coreea de Sud a devenit o super putere la nivel mondial in ceea ce privește ingrijirea tenului, fiind cu 12 ani inaintea celorlalte țari la nivel de inovație. De unde aceasta obsesie? Coreencele sunt…

- HORECA rapusa de COVID 19, industria merge inainte! Cu exceptia Combinatului de Oteluri Speciale Targoviste (COST) care oricum si-a intrerupt Post-ul Conform sindicatului Valahia, COS este singura societate din industria mare a județului care a cerut șomaj tehnic apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG) solicita guvernului consultari în vederea prioritizarii proiectelor menite sa sprijine în mod real redresarea economica, recuperarea pe termen mediu și lung și stimularea investițiilor private prin condiții fiscale competitive. Federația propune…

- Executivul a aprobat in cadrul sedintei de joi o Hotarare de Guvern prin care se asigura sumele necesare in cuantum de 54 de milioane de lei pentru platile salariilor personalului din industria de aparare, anunța MEDIAFAX.Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a promovat o Hotarare…