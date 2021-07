Stiri pe aceeasi tema

- Industria de media si divertisment din Romania ar urma sa creasca in acest an cu 8,09% comparativ cu 2020, la o valoare de 2,62 miliarde euro, peste nivelul pre pandemie (2,53 miliarde euro in 2019), conform raportului PwC Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025.

- Cifra de afaceri a producatorilor de medicamente, distribuitorilor si farmaciilor din Romania a crescut cu 2,6% comparativ cu anul 2019 si cu peste 100% fata de nivelul cifrei de afaceri inregistrata in anul 2010, ajungand astfel la 66,6 miliarde de lei in anul 2020, conform informatiilor disponibile…

- Industria farma va continua sa creasca in acest an spre pragul de 70 mld. lei, in contextul presiunilor inflaționiste de la nivelul economiei, precum și al ridicarii masurilor de restricție care au afectat temporar producția de medicamente in anul 2020, arata o analiza KeysFin. Cifra de afaceri…

- Veniturile generate de companiile care activeaza in industria IT din Romania au depasit 33,1 miliarde de lei, in 2020, in crestere cu peste 2,5% fata de datele din anul precedent, arata o analiza de specialitate, publicata miercuri. Conform platformei Termene.ro, la nivelul anului 2018 valoarea insumata…

- Cifra de afaceri obtinuta la nivelul mediului de business a inregistrat in pandemie o scadere de aproximativ 1,7%, de la peste 1.518 miliarde de lei in anul 2019, la 1.492 de miliarde de lei in anul 2020, potrivit unui studiu realizat de Termene.ro, informeaza News.ro. ”Cifra de afaceri obtinuta…

- Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in anul 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei, releva o analiza realizata de platforma Termene.ro pe baza situatiilor financiare raportate de companiile din Romania.…

