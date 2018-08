Indonezia - Un nou seism, cu magnitudinea de 5,9 grade, s-a produs pe insula Lombok (USGS)

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou seism, ce a avut magnitudinea de 5,9 grade, s-a produs joi pe insula indoneziana Lombok, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), la patru zile dupa un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9, care a facut cel putin 164 de victime, potrivit autoritatilor locale,…

- Un videoclip dramatic surprinde dezastrul care s-a produs in urma cutremurului din insula indoneziana Lombok. Cel puțin trei persoane au murit, iar mai multe au fost ranite. Autoritațile avertizeaza ca bilanțul este provizoriu.Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica Insula indoneziana…

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4…

- Un seism de magnitudinea 7 a avut loc duminica in insula indoneziana Lombok, a anuntat institutul american de geofizica (USGS), la o saptamana dupa ce 17 persoane si-au pierdut viata intr-un alt cutremur care a afectat aceasta insula turistica situata la est de Bali, informeaza AFP. Autoritatile au…

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

- Un seism cu magnitudinea 5,5 a fost inregistrat luni dimineata in largul coastelor sudice ale Greciei, informeaza AFP. In urma cutremurului nu au fost raportate pagube imediate. Seismul s-a produs la o adancime de 30 de kilometri, la aproximativ 70 de kilometri sud-vest de orasul…

- Cutremur in Romania. Potrivit INCDFP, un cutremurul s-a produs, marti dupa-amiaza, in judetul Buzau. Seismul cu magnitudinea de 3,3 grade a avut loc la ora 16:31:17, fiind inregistrat la o adancime de 170 de kilometri. Ultimul cutremur din judetul Buzau a avut loc in 13 iunie si a avut magnitudinea…