Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia a raportat vineri un nou record de infecții cu coronavirusul, determinand guvernul sa mobilizeze sute de soldați pentru a ajuta autoritațile responsabile de sanatatea publica, relateaza Reuters . Executivul slovac a anunțat depistarea a 1.184 de noi cazuri de COVID-19 depistate in ultimele…

- Indonezia, producator major de nichel la nivel mondial, este in negocieri cu Tesla privind o potentiala investitie Guvernul indonezian este in discutii preliminare cu producatorul american de vehicule electrice Tesla privind o potentiala investitie in statul din sud-estul Asiei, un producator major…

- Guvernul indonezian este in discutii preliminare cu producatorul american de vehicule electrice Tesla privind o potentiala investitie in statul din sud-estul Asiei, un producator major de nichel, a anuntat luni un oficial de la Jakarta, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Indonezia a oprit…

- Livrarile Tesla in trimestrul trei din 2020 au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, datorita cererii mai ridicate pentru sedanul Model 3, si a redresarii cererii pe plan global pentru modelele companiei, transmit Reuters si AP, potrivit Agerpres.Compania a anuntat vineri ca in…

- Tesla s-a confruntat cu realitatea bursiera dupa evenimentul „Battery Day”, pe care analiștii de pe Wall Street l-au judecat prin omisiunile sale și prin termenele de livrare neclare. Investitorii se așteptau la doua mari anunțuri de la directorul executiv Elon Musk: dezvoltarea unei baterii „de milioane…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a anunțat marți cel mai mare program de vanzari de noi acțiuni de cind compania a devenit publica, care incearca sa speculeze interesul crescut al Wall Street-ului pentru companie și sa obțina pana la 5 miliarde de dolari, relateaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Vanzarea…

- Autoritațile din insula abandoneaza astfel un plan anterior care viza redeschiderea insulei incepand din data de 11 septembrie. Turismul este principala sursa de venit pentru Bali iar restrictiile de calatorie impuse din cauza pandemiei au afectat economia locala. Peste sase milioane de turisti straini…

- ​Compania de explorari spațiale SpaceX, condusa de miliardarul Elon Musk, a obținut o noua investiție, de 1,9 miliarde de dolari, potrivit unui document prezentat marți de Reuters. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...