- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 40 ranite in urma unui atentat cu bomba comis de un grup sinucigaș suspectat ca aparține Statului Islamic, scrie Reuters. Exploziile au avut loc in timpul slujbei religioase de duminica in trei biserici situate in al doilea oraș ca marime din Indonezia, Surabaya.

- Rusia considera ca nu este posibila revizuirea acordului nuclear cu Iranul semnat in 2015, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Facebook anunța masurile luate pentru asigurarea confidențialitații datelor utilizatorilor sai, ca parte a Regulamentului UE privind protecția generala a datelor (GDPR), inclusiv actualizari ale termenilor și politicilor sale privind datele.

- Principalul aeroport din Libia a fost atacat de rachete iar un avion a fost avariat in timp ce se pregatea de decolare, conform unui purtator de cuvant al Fortelor Speciale de Prevenire a Atacurilor (Rada), chiar in ziua in care delegatiile ONU si ale Frantei au ajuns in capitala Tripoli pentru a…

- Guvernul austriac a adoptat miercuri un proiect de lege controversat privind azilul si imigratia, ce prevede ca solicitantilor de azil li se vor putea confisca pana la 840 de euro in bani lichizi, precum si telefoanele mobile pentru a li se verifica traseul urmat, informeaza AFP si Reuters.…

- Facebook crede acum ca 87 de milioane de utilizatori au fost afectați de scandalul Cambridge Analytica, un numar considerabil mai mare decat cel anunțat inițial, informeaza BBC. Numarul precedent se referea la 50 de milioane. In plus, rețeaua de socializare a confirmat ca este vorba despre date ale…

- Membrii democrati din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor au anuntat ca vor continua ancheta privind ingerintele Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, in pofida deciziei republicanilor de a pune capat investigatiei, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca este necesar ca Romania sa revizuiasca legislatia in materie de vanzare a terenurilor agricole. El a declarat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca o astfel de masura se impune astfel incat capitalul agricol…