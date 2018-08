Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a castigat din primul tur scrutinul prezidential, conform rezultatelor anuntate de presa de stat turca, dar principalul adversar, Muharrem Ince, denunta nereguli electorale.Recep Tayyip Erdogan, sustinut de Partidul Dreptatii si Dezvoltarii (AKP,…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi comenteaza anuntul facut sambata de presedintele Klaus Iohannis, care a declarat ca este "ferm hotarat" sa candideze pentru un al doilea mandat de sef al statului."Gata cu suspansul! Cei care se temeau ca Iohannis nu candideaza pentru al doilea mandat s-au…

- Anunțul președintelui Klaus Iohannis ca va candida pentru un al II-lea mandat a surprins pe toata lumea. Toți erau atenți la scandalul din jurul celei de a II-a condamnari a lui Liviu Dragnea ca sa se gandeasca cineva la alegerile prezidențiale din toamna anului 2019. Dar iata ca președintele a decis…

- "Buna dimineata. Am luat o decizie imprtanta si vreau sa v-o comunic in aceasta dimineata frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei", a declarat Klaus Iohannis la Sibiu.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca in prezent nu exista niciun temei juridic pentru a retrage solicitarea de extradare formulata pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, aflat in Serbia. "In momentul la care vorbim, el se afla sub puterea unui mandat de arestare. Cererea de…

- Elena Udrea a fost trecuta pe lista urmariților , de pe site-ul Poliției Romane. Acesta este un pas procedural necesar, iar dupa ce se constata ca nu este in țara și vor veni documentele de la instanța, Udrea va fi data in urmarire internaționala.”Motiv urmarire: Mandat de executare a pedepsei…

- Una dintre stiintele cele mai prizate astazi in Occident este aceea a planificarii strategice, mai exact a studiilor prospective. E vorba despre posibilitatea de a elabora scenariile de viitor si evolutia unui proces, a unei situatii, in perspectiva, in plus de estimare a probabilitatii ca un scenariu…

- Presedintele indonezian Joko Widodo i-a cerut parlamentului de la Jakarta sa revizuiasca legislatia antiterorism, in urma atacurilor comise duminica si luni asupra a trei biserici si a sediului politiei din orasul Surabaya (nord-estul insulei Java), incidente soldate cu cel putin 18 morti si zece raniti,…