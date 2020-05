Indonezia - O femeie de 100 de ani s-a vindecat de noul coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 111 ani, din Chile, este cea mai varstnica persoana care a supravietuit infecției cu SARS-CoV-2.Potrivit Serviciului National pentru Persoane Varstnice (SENAMA) din aceasta tara, Juana Zuniga, care va implini 112 ani in luna iulie, a fost una dintre cele 25 de persoane care au…

- Saltanat Akhbari, o femeie in varsta de 107 ani, din Iran, s-a vindecat de coronavirus. Batrana a fost externata din Spitalul Khansari, din Arak, capitala Provinciei Markazi, informeaza agenția de știri farsnews.ir. Dupa o lunga perioada de timp pe care a petrecut-o in unitatea medicala, femeia a invins…

- Anunțul a fost facut de autoritatile spaniole. Se pare ca batrana a fost diagnosticata cu virusul ucigaș dupa ce Spania a impus masuri de izolare a populatiei la domiciliu in luna martie, informeaza BBC, citata de agerpres. Dupa cateva saptamani petrecute in izolare, Maria Branyas, care a prezentat…

- Maria Branyas, considerata "cea mai batrana femeie din Spania", s-a vindecat de COVID-19 la varsta de 113 ani, au anuntat autoritatile spaniole, citate de BBC. Ea a fost diagnosticata cu aceasta maladie respiratorie dupa ce Spania a impus masuri de izolare a populatiei la domiciliu in luna martie. Dupa…

- Yap Lai Hong, o femeie in varsta de 102 ani din Singapore, s-a vindecat de coronavirus, relateaza presa internationala.Femeia a fost cea mai in varsta persoana infectata cu coronavirus in Singapore. Ea a fost externata vineri din spitalul Tan Tock Seng. Yap are cinci copii, 11 nepoti si 13…

- Pacienta fusese spitalizata in orasul Semnan, la circa 180 de kilometri est de Teheran, a precizat Irna in noaptea de marti spre miercuri, fara a da numele acestei femei. Aceasta a fost "autorizata sa iasa din spital dupa ce s-a vindecat in totalitate", adauga agentia iraniana, citandu-l pe directorul…

- O femeie de 103 din Iran s-a vindecat dupa ce a contractat noul tip de coronavirus, a anuntat agentia oficiala iraniana Irna, in conditiile in care boala este considerata a fi mult mai periculoasa pentru persoanele in varsta, informeaza agerpres.ro.

