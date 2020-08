Indonezia: Două puternice seisme, în largul insulei Sumatra Doua seisme cu magnitudine puternica si produse la mica adancime au lovit miercuri Indonezia, in largul insulei Sumatra, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateaza AFP. Aceste doua cutremure, cu magnitudinea de 6,8 si 6,9, produse la o adancime de 10 km, au avut loc la un interval de sase minute, incepand de miercuri, ora 05:23 (marti 22:23 GMT), a indicat USGS, potrivit caruia exista o ''probabilitate scazuta de victime si daune'', avand in vedere caracteristicile acestor seisme. Nu a fost emisa alerta de tsunami. Arhipelagul indonezian se afla pe ''centura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs luni dimineata in largul insulei grecesti Hydra, in golful Saronic, situat in apropierea capitalei, conform Institutului de Geodinamica din Atena, relateaza AFP si Reuters. In urma seismului nu au fost raportate victime sau pagube materiale, potrivit autoritatilor…

- Peste o suta de cladiri au fost avariate in comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, situat in estul tarii, dupa un cutremur cu magnitudinea 5,1 produs in aceasta regiune duminica dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua. In urma seismului nu au fost…

- Peste o suta de cladiri au fost avariate in comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, situat in estul tarii, dupa un cutremur cu magnitudinea 5,1 produs in aceasta regiune duminica dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua. In urma seismului nu au fost…

- Autoritațile din Mauritius au declarat „stare de urgența ecologica”, dupa ce o nava a eșuat in largul coastelor aceste insule și mai multe tone de petrol s-au deversat in apele Oceanului Indian, informeaza BBC. Nava MV Wakashio, un tanc petrolier, s-a ciocnit in 25 iulie de un recif de corali din estul…

- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din…

- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din Pacific…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs joi in largul coastelor Japoniei, a raportat Institutul american de geofizica (USGS), fara sa fie lansata alerta de tsunami, scrie AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 80: Va spune Danuța cum va ard toți la vot!Epicentrul…