Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au afectat in ultimele trei zile centrul Vietnam, au anuntat marti autoritatile, relateaza DPA.

- Cel putin sapte persoane au murit joi in Carolina de Nord in timp ce viiturile au maturat mai multe regiuni din statul american, au anuntat autoritatile, adaugand ca cel putin doua persoane au fost date disparute, relateaza vineri Reuters. In comitatul Alexander din Carolina de Nord au fost gasite trei…

- Un atac cu o arma cu lama a avut loc in orasul canadian Quebec. Sunt cel puțin doi morti si cinci raniți, potrivit Radio Canada, preluat de Mediafax. Politia a anuntat ca a arestat un suspect cu putin timp inainte de ora locala 01:00.

- Inundatiile si alunecarile de teren declansate in regiunile inalte din centrul Vietnamului de taifunul Molave, a carui intensitate a slabit intre timp, au lasat in urma cel putin 23 de morti, 47 de disparuti si 45 de raniti, conform unui bilant anuntat vineri de Comitetul

- Inundatiile declansate de ploile torentiale care au afectat regiuni din sudul si vestul Indiei au provocat decesul a cel putin 94 de persoane si au distrus numeroase drumuri, locuinte si culturi agricole, au anuntat vineri autoritatile, citate de agentia DPA. Statul sudic Telangana a fost cel mai afectat…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 100 au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Noul a lovit coasta centrala a Vietnamului, au declarat, luni, mass-media de stat, potrivit DPA, citata de Agerpres.Furtuna a atins uscatul in apropierea oraselor turistice Hue si Da Nang, in cursul zilei de vineri.…