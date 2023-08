Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt "cat se poate de seriosi" in privinta unui schimb de lovituri in Octogon, iar fanii vor trebui sa plateasca daca vor dori sa urmareasca, relateaza CNBC. Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul…

- Presedintele UFC, Dana White, a declarat joi, pentru TMZ Sports, ca a vorbit cu ambii miliardari despre schimbul lor de replici facut pe retelele de socializare saptamana aceasta, in care Zuckerberg a acceptat o provocare pentru ”un meci cusca” lansata de Musk pe Twitter. ”Mark Zuckerberg m-a contactat…

- Fotbalul italian este in doliu, dupa moartea lui Silvio Berlusconi, cel care a fost prim-ministru al guvernului de la Roma, dar a și condus aproape trei decenii clubul AC Milan. A fost omul care a transformat gruparea din Serie A intr-o forța in fotbalul mondial, iar intr-un interviu a spus ca cea mai…

- O femeie din Florida a caștigat un milion de dolari dupa ce a jucat la loterie, cumparand un loz razuibil. Doua luni mai tarziu, ea a caștigat alt milion de dolari, tot cu un bilet razuibil, conform Insider . Loteria din Florida spune ca, atunci cand a caștigat prima data 1 milion de dolari, femeia…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck nu se uita la bani atunci cand vine vorba de placerile și dorințele lor. Cei doi și-au cumparat o casa noua la care alții numai viseaza. Cum arata locuința pentru care celebrul cuplu a platit suma de 61 de milioane de dolari.

- Barbatul care a caștigat un premiu amețitor la loterie, de peste 2 miliarde de dolari, a fost acuzat ca a furat biletul caștigator. La doar cateva zile dupa ce a ridicat premiul, el a facut și prima achiziție importanta – o casa de 25,5 milioane de dolari in Hollywood Hills, una din cele mai exclusiviste…

- „Lupta pentru a caștiga, faurește-ți o conduita exemplara”. Nu pare nimic de ras in aceasta fraza, insa ea a fost rostita intr-un context care a starnit hohote. Intr-un spectacol de stand-up comedy care a avut loc weekendul trecut la Beijing, comicul Li H

- Arabia Saudita se pregateste sa ii ofere campionului mondial argentinian Lionel Messi un contract anual de 400 de milioane de dolari pentru a juca in aceasta vara in Saudi Pro League, informeaza Telegraph, citat de Bloomberg. Recent, șefii celor de la FC Barcelona anunțau ca sunt in discuții pentru…