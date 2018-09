Indivizi care înşelau prin metoda „Accidentul“- găsiţi de poliţiştii prahoveni F.T. Politistii prahoveni sunt in curs de finalizare a unui dosar penal care are ca obiect comiterea de inselaciuni prin asa-numita metoda „Accidentul“. Cercetarile au fost demarate dupa ce opt persoane au depus plangere la IPJ Prahova, acestea reclamand ca au fost pacalite sa vireze unor indivizi diverse sume, prejudiciul total ridicandu-se la aproximativ 67.000 de lei. In urma anchetei derulate pana in prezent, au fost identificati patru dintre suspecti. In legatura cu acest caz, reprezentantii IPJ Prahova au precizat, intr-un comunicat de presa: „In urma investigatiilor efectuate de catre politisti… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

