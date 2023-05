Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE… Curtea de Apel Iași a decis ca trei din cei patru traficanți de droguri sa ramana in arest preventiv, așa cum a decis Tribunalul Vaslui. Unul singur, și anume inculpatul-contestator Moroșanu Sabin Eduardo, a primit control judiciar pentru 60 de zile, fiind pus in libertate. Decizia CA Iași…

- TERMENE… Apelul in dosarul polițiștilor din lotul Munteanu, acuzați de fapte de corupție, a debutat, zilele trecute, așa cum era de așteptat, cu o amanare. Acest lucru nu poate fi decat o veste buna pentru majoritatea dintre inculpați, ținand cont de faptul ca luna aceasta, pentru unii dintre ei, va…

- SENTINTA…In 2021, preotul Catalin Corogeanu a fost prins beat la volan, in masina cu fiul lui, dupa ce acesta a fost implicat intr-un grav accident de circulatie. La finalul dosarului, magistratii Curtii de Apel Iasi au decis condamnarea preotului la 1 ani 10 luni de inchisoare cu suspendarea executarii…

- SENTINTA DEFINITIVA… Condamnat, in prima instanta, la 7 ani si jumatate de inchisoare cu executare, fostul politist de frontiera Lucian Andriuta reuseste sa scape cu o pedepasa mult mai blanda la Curtea de Apel Iasi. Judecatorii ieseni au decis condamnarea acestuia la numai 3 ani de inchisoare si 3…

- FINAL DE DOSAR… Magistrații Curții de Apel Iași și-au spus ultimul cuvant in dosarul penal in care polițistul Mihai Vizitiu a fost trimis in judecata pentru omor din culpa. Judecatorii ieșeni au decis sa respinga apelurile formulate de procurori și de catre familia victimei și sa-l lase pe acesta cu…

- SENTINTA….Condamnati de Tribunalul Vaslui dupa ce au fost acuzati de omor si tentativa de omor, fratii Dinamita din Horga vor sa guste libertatea. Astfel, au cerut judecatorilor ieseni o masura mai usoara, dar s-au lovit de refuzul instantei, in conditiile in care Tribunalul Vaslui a decis pedepse cuprinse…

- EDIL PENAL… Condamnat deja, in prima instanța, alaturi de nora sa, la inchisoare cu executare și trimis in judecata dupa ce și-a batut un consatean, fostul edil al comunei Dranceni, Gelu Pecheanu, risca sa petreaca ani buni in spatele gratiilor. Decizia finala aparține judecatorilor Curții de Apel Iași…

- RISC… Daca la Judecatoria Huși s-a pus batista pe țambal in cel mai voluminos dosar de fraudare a banului public, cu 40 de persoane implicate, inculpații mai au de sarit un hop. Dosarul megaescrocheriei a ajuns acum pe masa judecatorilor Curții de Apel Iași, cei care vor avea ultimul cuvant de spus.…