- Profesorul de istorie și geografie decapitat vineri in regiunea pariziana Conflans Sainte-Honorine primise amenințari in zilele precedente, dupa ce le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed, scrie BBC, citand presa franceza.

- Firul evenimentelor Un barbat l-a decapitat pe profesor cu un cutit de bucatarie, iar o sursa din politie a declarat ca au existat martori care l-au auzit pe agresor strigand „Allahu Akbar” in timpul atacului, potrivit Reuters, citat in Adevarul. Politistii l-au incoltit pe atacator in cartierul invecinat…

- Emmanuel Macron a numit decapitarea unui profesor dintr-o suburbie din nord-vestul Parisului un „atac terorist islamist”. Victima le-a aratat elevilor sai caricaturi controversate cu profetul Mahomed. Atacatorul a fost impuscat de politisti.

