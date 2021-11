Calendar-ortodox: 27 noiembrie - Sf. Mare Mc. Iacob Persul; Cuviosul Grigorie Sinaitul; Cuv. Natanael

In aceasta luna, in ziua a douazeci si saptea, pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Iacov Persul.Acesta a trait pe vremea lui Onoriu si Arcadie, imparati crestini, in anii 395. Crestin de la stramosii… [citeste mai departe]