- Gigantul maritim danez Maersk a confirmat, marti, ca navele sale care urmau sa tranziteze Marea Rosie si Golful Aden o vor lua pe la Capul Bunei Sperante, in jurul sudului Africii, dupa o serie de atacuri ale militantilor houthi din Yemen, transmite CNBC, citat de Agerpres.

- La sfarsitul lunii noiembrie, capitalizarea totala de piata a Bursei Nationale de Valori din India a fost de 3.989 miliarde de dolari, fata de cea de 3.984 miliarde de dolari a bursei din Hong Kong, conform datelor de la Federatia Mondiala a Burselor. Indicele Nifty 50 din India a atins un alt record…

- Se preconizeaza ca economia Indiei va trece in frunte in urmatorii trei ani, conducand cresterea in regiune. Cresterea PIB-ul Indiei pentru anul fiscal care se incheie in martie 2024 va atinge 6,4%, a declarat luni agentia de rating intr-un raport separat, aceasta fiind mai mare decat prognoza sa anterioara…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,4%, dupa o sesiune agitata, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile din minerit au condus castigurile, cu o crestere de 2,6%, in timp ce titlurile auto au scazut cu 0,9%. Titlurile bancilor…

- Declinul activitații din sectorul privat s-a agravat in octombrie in Zona Euro, semnaland un risc de recesiune in a doua jumatate a anului, potrivit indicelui PMI Flash publicat marți de S&P Global, transmite AFP. Indicele, calculat pe baza sondajelor de opinie din mediul de afaceri, a scazut la 46,5…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 1% mai, iar actiunile miniere au scazut cel mai mult, cu 2,7%, in timp ce componenta titlurilor companiilor de petrol si gaze a crescut cu 0,25%. Actiunile producatorilor europeni de semiconductori au fost in general in declin, dupa un raport financiar…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 0,2%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor cu vanzare cu amanuntul au crescut cel mai mult, cu 2%, in timp ce actiunile din domeniul sanatatii au scazut cu 0,3%. Indicele german DAX a avansat cu 0,34%,…