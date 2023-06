Stiri pe aceeasi tema

- Managerii estimeaza o crestere a activitatii in constructii si in comertul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si in servicii, precum si o crestere a preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, arata datele publicate miercuri de Institutul…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in mai 2023 cu +33.76% fața de mai 2022, atingand un volum de 13.641 unitați. Pe primele cinci luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 60.472 unitați, in creștere cu 26.9% fața de perioada similara din 2022, respectiv…

- ”Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica, realizat de Asociatia CFA Romania, a scazut cu 2,1 puncte, in luna aprilie a acestui an, pana la valoarea de 55 puncte, iar anticipatiile pentru cursul de schimb releva o depreciere a leului fata de euro, cu o valoare de peste 5 lei, respectiv o rata a inflatiei…

- Analistii financiari din cadrul asociatiei CFA Romania estimeaza ca leul se va deprecia pana la un curs mediu de 5,0528 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 8,13%, cel mai scazut nivel din ultimele 12 luni.Datele colectate de CFA in…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.960 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Dintre acestia,…

- Deficitul de cont curent, indicatorul care arata cat de bolnava este economie, a fost in primele doua luni de 2,612 miliarde de euro, in scadere fața de perioada similara a lui 2022, cand s-a raportat un deficit de 3,155 miliarde de euro, conform datelor prezentate de Banca Naționala a Romaniei. In…