Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26. Cele mai bune jucatoare romane s-au infruntat,…

- Simona Halep (locul 26 WTA si cap de serie numarul 24) va juca in optimile turneului Indian Wells cu Sorana Cirstea (locul 27 WTA si cap de serie numarul 26). Meciul este programat de la ora 20.00 și va fi transmis in direct de Digi Sport 2. Partida dintre cele doua romance va fi prima a zilei pe arena…

- Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, va evolua, marti, cu Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarl 26, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, Meciul este programat de la ora 20.00, fiind primul al zilei pe arena centrala a complexului…

- Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, va evolua, marti, cu Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, Meciul este programat de la ora 20.00, fiind primul al zilei pe arena centrala…

- Simona Halep a declarat, luni, ca meciul cu Sorana Cirstea, din optimi de la Indian Wells, reprezinta o mare provocare, relateaza wtatennis.com. "Ne-am antrenat impreuna de cateva ori in ultima vreme, dar nu foarte mult. Va fi o mare provocare pentru mine, dar este doar un alt meci. Sunt obisnuita sa…

- Simona Halep (locul 26 WTA si cap de serie numarul 24) va juca in optimi cu Sorana Cirstea (locul 27 WTA si cap de serie numarul 26). Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-4, pe jucatoarea americana…

- Simona Halep (locul 26 WTA si cap de serie numarul 24) si Sorana Cirstea (locul 27 WTA si cap de serie numarul 26), vor evolua, luni (duminica in SUA), in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. Meciul fostului lider WTA va incepe nu inainte de ora 03.00, pe terenul central al complexului…

- Pe terenul principal de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff (locul 17 WTA), chiar in ziua in care adolescenta americana va implini 18 ani. Halep si Gauff s-au mai intalnit o singura data, in 2019, in optimi la Wimbledon, cand romanca s-a impus, scor 6-3, 6-3. Partida este prima…