India vrea să restricționeze exporturile de zahăr India ar urma sa impuna restrictii la exporturile sale de zahar, dupa ce vremea secetoasa a afectat culturile de trestie de zahar in al doilea mare cultivator mondial, o miscare care va limita livrarile mondiale de zahar. Țara asiatica este posibil sa restrictioneze exporturile de zahar in noul sezon care a inceput la 1 octombrie […] The post India vrea sa restricționeze exporturile de zahar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

