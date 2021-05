India trăiește un coșmar: După COVID, o altă boală face victime. Ce este ciuperca neagră India ar trebui sa declare epidemie de "ciuperca neagra", dupa ce numarul cazurilor de infecție cu aceasta boala letala a crescut, avertizeaza autoritațile sanitare din aceasta țara, potrivit BBC. Mii de cazuri au fost inregistrate in ultimele luni la pacienți bolnavi de COVID sau care se recuperasera dupa infecția cu coronavirus. Infecția, denumita mucormicoza, este destul de rara, insa are o rata de mortalitate de 50%, unii pacienți putand fi salvați doar prin scoaterea unui ochi sau prin taierea maxilarului. In ultimele luni, in India au fost inregistrate mii de astfel de cazuri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

