Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Barna Tanczos, a susținut miercuri o conferința de presa, in cadrul careia a prezentat rezultatele celui mai recent studiu care estimeaza populația de urs brun din Romania. Potrivit acestuia, pe teritoriul țarii noastre traiesc un numar cuprins intre 7.536 exemplare…

- Ioana Ignat sarbatorește peste 100.000.000 de vizualizari pe canalul sau de YouTube la videoclipul piesei „Nu ma uita”. Ioana este unul dintre puținii artiști din Romania cu un videoclip care depașește acest prag. Videoclipul piesei „Nu ma uita” a fost lansat in cadrul unui eveniment in urma cu cațiva…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) alaturi de mai multe ONG-uri de profil au reusit sa numere, in cursul lunii februarie, caii din care traiesc in libertate. Pe fondul multor discutii referitoare la un plan de masuri concrete cu privire la caii care traiesc in libertate in Delta…

- In doua luni, se estimeaza ca India va deveni cea mai populata tara din lume, cu peste 1,4 miliarde de locuitori. Insa, timp de cel putin un an, posibil chiar mai mult, tara nu va sti cati oameni are, deoarece nu a reusit sa ii numere, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bilanțul victimelor cutremurelor de saptamana trecuta a depașit 37.000 de morți Turcia și Siria, scrie Al Jazeera. Autoritațile turce au declarat ca 31.643 de persoane au murit in țara. Potrivit bilanțurilor Organizației Națiunilor Unite și ale guvernului sirian, peste 5.814 persoane au murit in Siria.…

- Bancile de pe piata romaneasca au acordat companiilor in luna decembrie 2022 credite noi in euro in volum record de peste 1,1 mld. euro (echivalentul a 5,5 mld. lei), nivel dublu fata de creditele noi corporate in lei, de 2,8 mld. lei.

- Aproximativ 83% dintre utilizatorii de tehnologie sunt de parere ca, pana la sfarsitul anului 2030, lumea va atinge sau chiar va depasi pragul de incalzire globala de 1,5 grade Celsius, iar in acest context majoritatea apreciaza ca vor folosi solutiile bazate pe internet si conectivitate pentru a…

- Populația lumii crește aproape exponențial și mai ales intr-o anumita zona a lumii. Am ințeles demult. Explozia demografica din China are zeci de ani de cand a inceput. Dar, ca China va pierde teren in arealul acestui indicator statistic m-a surprins de mai puțina vreme. Adica de cand am ințeles ca…