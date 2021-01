Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane si-au pierdut viata in incendiul declansat joi la Serum Institute din India (SII), cel mai mare producator de vaccinuri din lume, situat in vestul Indiei, potrivit autoritatilor locale. Potrivit mass-media, productia de vaccinuri impotriva COVID-19 nu a fost afectata, relateaza agerpres.

- Javadekar a confirmat ca vaccinul Oxford - AstraZeneca a primit aprobarea vineri, asa cum relatau mai multe surse, si a completat: „India este probabil singura tara unde cel putin patru vaccinuri se pregatesc". „Unul a fost aprobat ieri pentru utilizare de urgenta, Covishield de la Serum", a spus el…

- Focul a izbucnit sambata dimineata, in comuna vranceana Soveja, iar la interventia au participat nu mai putin de sase autospeciale de pompieri. Casa din lemn a ars in intregime iar pompierii lucreaza in prezent la lichidare.