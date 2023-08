Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a felicitat miercuri pe premierul Indiei, Narendra Modi, pentru reușita misiunii lunare indiene Chandrayaan-3, la cateva zile dupa eșecul misiunii ruse Luna-25 care s-a prabușit intr-o misiune similara

- Nava spațiala indiana Chandrayaan-3 a aterizat, miercuri, pe Luna, intr-o misiune considerata cruciala pentru explorarea Lunii și pentru poziția Indiei ca putere spațiala, la doar cateva zile dupa ce o sonda spațiala ruseasca s-a prabușit, potrivit agenției Reuters.

- Pentru a menține specialiștii in sistem și pentru a atrage profesioniști in domeniul Educației este necesara motivarea financiara a angajaților din domeniul invațamintului. O spune președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, Ghenadie Donos, potrivit caruia salariul mediu in domeniul Educației…

- Principalul lider al opoziției din India, Rahul Gandhi, se intoarce in Parlament, dupa ce Curtea Suprema a suspendat condamnarea sa pentru pentru defaimarea premierului Narendra Modi.Suspendarea lui Gandhi "a incetat sa mai funcționeze sub rezerva unor pronunțari judiciare ulterioare", a declarat…

- Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a avut o intilnire cu ministrul de stat al agriculturii și bunastarii fermierilor din India, Sushri Shobha Karandlaje, la New Delhi. Oficialii au subliniat potențialul de creștere a comerțului bilateral cu marfuri agricole și de consolidare a cooperarii in agricultura…

- Este vorba despre pierderi importante, care s-ar putea afla la originea dificultatilor cu care se confrunta militarii ucraineni pe campul de lupta si care ar putea determina Statul Major ucrainean sa-si regandeasca strategia, potrivit ziarului american. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care…

- Parada militara prilejuita de Ziua Naționala a Franței s-a desfașurat vineri dimineața la Paris, pe Champs-Elysees. RFI relateaza ca invitatul de onoare din acest an, primul ministru indian Narendra Modi, a asistat impreuna cu președintele Emmanel Macron la parada, dupa ce oaspetele indian primise cea…

- Imaginile dintr-o drona, de miercuri (12 iulie), au dezvaluit amploarea distrugerii in orașul Manali, din nordul Indiei, care a suferit greul inundațiilor și alunecarilor de teren, declanșate de ploi in mijlocul sezonului musonic, potrivit Reuters. Videoclipul cu drona a surprins oameni din statul nordic…