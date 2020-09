India - Cântăreţul S.P. Balasubrahmanyam, cu 40.000 de cântece la activ, a murit în urma unor complicaţii asociate COVID-19 Cantaretul indian S.P. Balasubrahmanyam, poreclit "SPB", foarte popular in tara sa si, de asemenea, foarte prolific, cu circa 40.000 de cantece la activ in 16 limbi indiene, a murit vineri la varsta de 74 de ani, din cauza complicatiilor, dupa o indelungata lupta cu noul coronavirus, informeaza AFP.



Artistul a decedat in urma unui stop cardio-respirator, potrivit spitalului din Chennai (sud), unde a fost internat in luna august, dupa ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus.



In cei peste 50 de ani ai unei cariere care a inceput in 1966, el a fost alternativ cantaret,

Sursa articol si foto: agerpres.ro

