India a confiscat trei tone de heroină din Afganistan Aproape trei tone de heroina din Afganistan, în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de dolari, au fost confiscate într-un port din vestul Indiei, potrivit AFP.

Transportul de heroina a fost ascuns în doua containere despre care se credea ca conțin pudra de talc. Acesta a fost descoperit de o agenție guvernamentala specializata în lupta împotriva contrabandei, traficului de arme și droguri (DRI), în portul Mundra (statul Gujarat).

Doi indieni au fost arestați.

Cele doua containere - unul cu aproape doua tone de heroina și celalalt cu o tona - soseau…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

