India: 127 de persoane date dispărute pe mare în urma ciclonului Tauktae Aproximativ 125 de persoane au fost date disparute marti dupa naufragiul unei ambarcatiuni in largul coastelor metropolei Mumbai, situata in vestul Indiei, dupa sosirea in aceasta regiune a puternicului ciclon Tauktae, a anuntat Marina indiana, care participa cu doua nave si mai multe elicoptere la o misiune de cautare si de salvare, informeaza AFP. O barja care transporta 273 de persoane a intrat in deriva luni, cand vanturi puternice s-au abatut asupra coastei occidentale a Indiei. Un numar de 146 de pasageri au putut fi salvati in conditii extrem de dificile pe mare, a precizat Marina indiana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

