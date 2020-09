Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu-Tariceanu (ALDE), Gabriela Firea (PSD) și Traian Basescu (PMP) se afla pe primele poziții pe buletinele de vot la alegerile pentru primarul general al Capitalei. Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR-PLUS va fi pe poziția 15. Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului…

- Nicio campanie electorala nu a fost lipsita de scandaluri și scene violente. Și de data aceasta, campania a inceput cu scandaluri. In Targu Jiu doi candidați erau la un pas sa se ia la bataie. Doi dintre candidații la funcția de primar și-au adresat vorbe grele, fiind la un pas de a se lua la […] The…

- Candidatul independent pentru Primaria Sectorului 6, Mihai Daneș, il pulverizeaza pe Ciprian Ciucu, dupa cum scrie intr-o replica a sa la atacurile lansate de contracandidatul liberal. In urma mai multor articole denigratoare si interventii televizate de proasta calitate ale lui Ciprian Ciucu (PNL),…

- Prahova este primul județ in care forțele de dreapta s-au ințeles sa faca front comun impotriva PSD, cu liste comune și candidat unic pentru administrația publica județeana. Președintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, este candidatul Alianței PNL – USR – PLUS pentru șefia Consiliului Județean. „Aceasta…

- Candidatul unic al dreptei pentru Primaria Generala a Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca in ipoteza in care partidele de dreapta care au decis sa il sustina nu ajung la un acord si pentru prezentarea de candidati unici pentru primariile de sector, candidatii PSD „au prima sansa”. Nicusor Dan a mai spus…

- Deși atat premierul Ludovic Orban, cat și europarlamentarul Rareș Bogdan au declarat public ca se ințeleg foarte bine și ca in interiorul PNL nu exista niciun conflict, surse Antena3.ro au declarat ca, de fapt intre cele doua tabere pe care le reprezinta are loc un razboi rece. Atacurile vin in general…

- Jurnalistul Ion Cristoiu constata ca liberalii nu au inceput inca negocierile cu USR-PLUS pentru a decide daca vor avea candidati comuni pentru Bucuresti, desi Alianta a anuntat cine intra in cursa pentru primariile de sector ale Capitalei. El considera ca decizia lui Ludovic Orban de a-l susține pe…

- Constantin Florescu, fost consilier local ales pe listele PSD și care a trecut recent la PMP, a uitat in plina conferința de prezentare a propriei candidaturi numele partidului din partea caruia candideaza la Primaria Buzau. ”Astazi declar oficial in fața tuturor cetațenilor buzoieni ca accept candidatura…