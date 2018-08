Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile Bayern Munchen si FC Barcelona au anuntat vineri seara ca au ajuns la un acord pentru transferul mijlocasului chilian Arturo Vidal la campioana Spaniei, informeaza AFP. Vidal isi va pune semnatura...

- In fata formidabilului succes al Airbnb, care va implini zece ani vara aceasta, Paris, Berlin, Amsterdam sau Barcelona organizeaza o riposta pentru a evita explozia chiriilor si preturilor dar si scaderea ofertei de locuinte. In 11 august 2088, s-a lansat site-ul Airbed&Breakfast pentru ”a face fata…

- Grupul experti GRETA al Consiliului Europei cere din partea autoritatilor spaniole 'mai multe eforturi' impotriva traficului de fiinte umane, mai ales in ce priveste identificarea victimelor, transmite AFP. Spania a adoptat in ultimii ani o serie de masuri, extinzand legislatia penala la forme…

- Grupul experti GRETA al Consiliului Europei cere din partea autoritatilor spaniole ''mai multe eforturi'' impotriva traficului de fiinte umane, mai ales in ce priveste identificarea victimelor, transmite AFP. Spania a adoptat in ultimii ani o serie de masuri, extinzand legislatia penala…

- Franța – Peru, in grupa C a Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 (joi, ora 18.00, TVR1, TVR HD). Griezmann e accidentat. LIVETEXT, AICI . CLASAMENTUL GRUPEI C, AICI . Glezna atacantului francez Antoine Griezmann ”s-a umflat un pic in avion dupa meciu cu, dar nu este o problema grava”, a declarat…

- Casa in care locuiesc fotbalistul Gerard Pique si solista Shakira, din Esplugues de Llobregat, de langa Barcelona, a fost sparta de hoti, informeaza marca.com, potrivit news.ro.Nici Pique, nici Shakira nu erau acasa cand s-a intamplat furtul, jucatorul echipei FC Barcelona fiind in cantonament…

- Noul premier al Spaniei, socialistul Pedro Sanchez, a depus juramantul in fata Regelui Felipe al VI-lea. Desi a intrat in istoria regatului dand jos Guvernul printr-o motiune de cenzura, tanarul premier pare sa fi impresionat cu un alt avantaj.

- Golgheterul celor de la Leicester City, Jamie Vardy, este dorit de Atletico Madrid, fiind privit de tehnicianul Diego Simeone ca o soluție viabila pentru atacul campioanei din Europa League. Clubul din capitala Spaniei este in cautarea unui inlocuitor pentru Antoine Griezmann, care este gata sa paraseasca…