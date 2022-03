Declarație halucinanta a vicepreședintelui ANRE, reglementatorul statului in piața de energie. Zoltan Nagy-Bege a declarat, joi, intr-o conferința de profil, ca toți consumatorii de energie vor fi sprijiniți de la 1 aprilie, prin plafonarea facturilor, dar de anul viitor ar trebui sa-și reduca singuri facturile. Vicepreședintele ANRE a reluat criticile pe care le-a mai facut […] The post Indemnul vicepreședintelui ANRE pentru romanii cu facturi uriașe: „De la 1 aprilie le dam consumatorilor de energie peste, dar de anul viitor ar trebui sa invete sa pescuiasca” appeared first on Știri online,…