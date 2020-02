Indemnizaţie hrană 2020. Câţi bani vor primi bugetarii Ordonanța de urgența a Guvernului 1/2020 a intrat in vigoare marti, 18 februarie. Suma de bani acordata bugetarilor pentru hrana anul acesta ramane la aceeași valoare cu cea de anul trecut, respectiv 346 de lei. De indemnizație de hrana beneficiaza, incepand din acest an, lucratorii la stat, inclusiv parlamentarii, angajații ministerelor, angajații consiliilor locale sau orice alți angajați in instituții publice. Cei 346 de lei reprezinta, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 114/2018, valoarea bruta a indemnizației de hrana, aceasta fiind asimilata salariilor, adica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

