Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat luni, intr-un mesaj adresat in direct catre populatie, ca va convoca la 21 mai, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, o adunare a cetatenilor - Adunarea Nationala "Moldova Europeana" - pentru a spune "lumii ca suntem europeni si ca aceasta…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania va fi mereu alaturi de Republica Moldova și suntem uniți la nivelul Uniunii Europene in a-i acorda tot sprijinul necesar, inclusiv pentru intarirea rezilienței sale și pentru protejarea sa in fața acțiunilor destabilizatoare, a declarat președintele Klaus Iohannis,…

- Consiliul European trebuie sa decida, pana la sfarșitul acestui an, in legatura cu deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Anunțul a fost facut la Chișinau de președintele Consiliului European, Charles Michel, dupa o intrevedere cu președinta Maia Sandu. El a precizat ca o decizie…

- Sine ira et studio Mult timp am crezut ca reUnirea Basarabiei cu Romania este responsabilitatea, in cea mai mare masura, doar a romanilor basarabeni. Și ca cei din Romania actuala este suficient sa se pastreze la cotele de acceptabilitate a reUnirii din prezent. Dupa mult timp petrecut in stanga Prutului,…

- VIITOR // „R. Moldova nu are alta opțiune decat orientarea ferma catre Uniunea Europeana. Și sa solicite aderarea la NATO”. Pericolul imediat pentru Republica Moldova nu e ocuparea militara, ci punerea la cale de catre serviciile rusești a rasturnarii actualului guvern, a majoritații parlamentare și…

- Președintele Klaus Iohannis asigura ca Republica Moldova ca nu va ramane singura in fața provocarilor. Liderul roman a reiterat valorile comune de pe cele doua maluri ale Prutului și a vorbit despre crizele prin care a trecut Moldova dupa invazia Rusiei in Ucraina, transmite Realitatea.md. „Cu exact…

- Șefa de stat a Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca ea nu candideaza la Președinția Romaniei, dezmințind astfel zvonurile care circulau pe acest subiect. Maia Sandu a facut aceasta precizare intr-un interviu acordat Televiziunii Romane (TVR). “Vreau sa fie foarte clar. Nu candidez la nicio…

- Nu candidez la nicio funcție in Romania. Declarația aparține președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a fost facuta miercuri, 15 februarie curent, in cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova, transmite realitatea. „Știu ca sint oameni de cealalta parte a Prutului care urmaresc ce facem…