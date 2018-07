Stiri pe aceeasi tema

- In anul trecut, LDP (Lucrari Drumuri si Poduri) firma de constructii a Consiliului Judetean a inregistrat pierderi de mai bine de 2,2 milioane de lei. Asta in conditiile in care, in 2016 societatea comerciala a prins 6 contracte cu statul, iar anul 2017 alte 5. LDP (Lucrari Drumuri si Poduri), societatea…

- Doru Crisan continua sa isi dezvolte afacerile, cu ajutorul nevestei sale, care a ramas, cel putin oficial, la carma acestora. Primarul de pe Valea Bargaului se pregateste sa bage bani in noua statiune Colibita, unde vrea sa ridice o pensiune agroturistica. Spiritul antreprenorial al lui Doru Crisan,…

- Cu salarii relativ modeste pana anul trecut, functionarii din Consiliul Judetean au averi greu de egalat. Unii au primit mosteniri case si apartamente, altii si-au pus la adapost in banci sume importante, a caror provenienta ramane un mister. Cu o saptamana inainte de termenul maxim stipulat de lege,…

- O gradinita ce ar urma sa se ridice in comuna Tiha Bargaului a adus in fata judecatorilor doi granzi ai licitatiilor publice. Este vorba despre M.I.S. Grup si Dimex 2000 Company, care se „lupta” pentru un contract de mai bine de jumatate de milion de euro. Comuna Tiha Bargaului are in derulare mai…

- In primul trimestru al acestui an, producatorul bistritean a inregistrat venituri cu 18% mai mici decat in exercitiul financiar precedent. Profitul net s-a injumatatit si el. De vina pentru asta ar fi cresterea costurilor cu materie prima, lipsa personalului calificat, dar si achitarea unui prejudiciu…

- Dupa ce a bifat tot ce se poate in materie de licitatii publice, M.I.S. Grup se reprofileaza si se apuca de imobiliare. Preturile exagerat de mari la locuinte, l-au determinat pe Iugan sa intre si pe piata aceasta, iar primul bloc va fi ridicat in cea mai aglomerata zona din oras, din cele patru care…

- Reabilitarea termica a blocurilor, unul dintre proiectele cu care se mandreste primarul Ovidiu Cretu este un haos total. Oamenii nu sunt informati, iar semnaturile si sedintele de scara obligatorii in acest sens, par sa lipseasca in multe locuri. Lucrarile ajung si ele sa fie facute de terti, care nu…

- In luna aprilie se implineste un an de cand fostul director general al Leoni Bistrita, Marius Cotor, se judeca cu compania pe care a condus-o. La “aniversarea” de un an a procesului, acesta se muta tocmai in Maramures. Stramutarea a fost ceruta de catre cei de la Leoni. Anul trecut, Marius Cotor fostul…