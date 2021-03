Stiri pe aceeasi tema

- Momentele tensionate care au declanșat deznodamantul tragic al luarii de ostatici de la Onești s-au petrecut in balconul locuinței. Acolo se afla Gheorghe Moroșan și cei doi muncitori pe care ii sechestrase, cand a avut loc o busculada, dupa ce unul dintre ostatici a incercat sa se elibereze și l-a…

- Comportamentul violent al criminalului de la Onești nu era previzibil, spun polițiștii din Bacau, care fac cercetari dupa luarea de ostatici și cele doua crime produse de Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani. Citește și: Elena Udrea, condamnata la 8 ani de inchisoare cu executare Gheorghe…

- Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani din Onești care a ucis doi muncitori pe care ii luase ostatici, a fost ajutat de soția sa pentru a-i imobiliza pe aceștia, conform informațiilor STIRIPESURSE.RO. Femeia a fost cu Moroșan in apartament cand acesta i-a ”incatușat” cu coliere din plastic…

- Conducerea Poliției Romane a demarat o ancheta la IPJ Bacau, dupa ce doi muncitori au fost ținuți ostatici și apoi uciși de Gheorghe Moroșan , intr-un apartament din Onești. Barbatul in varsta de 68 de ani i-a injunghiat pe cei doi, dupa 5 ore de negocieri cu polițiștii. Oficialii Politiei au mentionat…

- Gheorghe Moroșan, in varsta de 68 de ani, este barbatul din Onești care -a ucis cu bestialitate pe doi muncitori care lucrau intr-un apartament din localitate, pe care l-a pierdut in instanța. El a publicat cu ceva timp in urma pe Facebook o inregistrare video in care anunța ca se va razbuna. El i-a…

- Un barbat a sechestrat doi muncitori intr-un apartament din Onesti, judetul Bacau, iar apoi i-a injunghiat. Ambele victime au murit, una in apartament, cealalta la spital. Politistii au intervenit in forta si l-au impuscat pe agresor, acesta fiind ranit. IPJ Bacau a prezentat filmul evenimentelor…

- Urmarit internațional dupa ce l-ar fi jefuit sistematic pe Florin Salam, temutul lider interlop Anaser Duduianu a dat de greu in Marea Britanie. Batut și umilit de mai mulți sportivi din Craiova, baiatul legendarului Cristofor a fost nevoit sa se mute și sa-și scoata mașina la vanzare.

- Un tanar de 20 de ani din București a fost omorat la sala de sport, dupa ce unul dintre baieții care se afla in incinta locației l-a injunghiat cu sange rece pe la spate! Ies acum la iveala detalii importante, dupa ce o conversație cu criminalul a fost facuta publica! Se pare ca intre cei doi exista…