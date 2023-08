Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a fost numit, vineri, consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu in domeniul relațiilor economice internaționale, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.

„Atata timp cat domnul Ciolacu, in calitatea sa de premier al Romaniei, iși dorește sa colaboram in acest domeniu, sunt onorat și foarte deschis sa lucram impreuna. Cred și sper ca Romania poate sa iși imbunatațeasca relațiile economice cu alte guverne și cu mari investitori internaționali.

