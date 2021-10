Stiri pe aceeasi tema

- Lidl iși rasfața clienții! Celebrul retailer scoate pe piața un produs care cu siguranța va face furori. Cei care iși fac de obicei cumparaturile la magazinele Lidl vor gasi noul produs la rafturi de saptamana viitoare. Prețul sau este foarte mic. Nou produs Lidl: clienții il gasesc de joi la rafturi…

- Meinl, celebra companie furnizoare de cafea si ceai premium cu sediul central in capitala austriaca, a anuntat joi ca renunta la controversatul logo reprezentand capul unui tanar otoman cu un fes din panza rosie, logo acuzat de multi ani ca vehiculeaza stereotipuri rasiste, informeaza AFP. "Acest…

- Meinl, celebra companie furnizoare de cafea si ceai premium cu sediul central in capitala austriaca, a anuntat joi ca renunta la controversatul logo reprezentand capul unui tanar otoman cu un fes din panza rosie, logo acuzat de multi ani ca vehiculeaza stereotipuri rasiste, informeaza AFP. "Acest simbol…

- Meinl, celebra companie furnizoare de cafea si ceai premium cu sediul central în capitala austriaca, a anuntat joi ca renunta la controversatul logo reprezentând capul unui tânar otoman cu un fes din pânza rosie, logo acuzat de multi ani ca vehiculeaza stereotipuri rasiste, informeaza…

- Subiectul acestor zile este divorțul dintre Anamaria Prodan (Reghecampf) și Laurențiu Reghecampf. Au aparut multe informații de la inceputul acestui scandal de presa, totul culminand cu anunțul lui Reghe. Celebrul antrenor anunța depunerea actelor de divorț, ca mai apoi, sa publice și primele poze cu…

- Liga de Aparare Neagra Africana (La Ligue de Defense Noire Africaine, LDNA) va fi dizolvata in Franta, a anuntat luni ministrul de interne Gerald Darmanin, descriind aceasta organizatie drept 'rasista', transmite AFP. 'Am decis sa deschid procedura de dizolvare a Ligii de Aparare Neagra Africana.…

- Celebrul regizor Quentin Tarantino și-a amintit, in cadul podcast-ului The Moment, susținut de catre Brian Koppelman, de un episod marcant din copilaria lui. Respectiv atunci cand mama sa a fost de partea profesorilor atunci cand a fost certat pentru ca a scris un scenariu la școala. Avea 12 ani și…

- Tanarul de 23 de ani care a murit in accidentul rutier de la Sarca se urcase baut la volan. El avea o alcoolemie de 90 mg in sange. Mai mult decat atat, tanarul nu avea nici permis de conducere. Accidentul a avut loc in noaptea de 10 spre 11 august, la ora 03:50. Tanarul fusese la iubita lui din Ierbiceni…