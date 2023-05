Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 2 aprilie 2023, credincioșii parohiei Glogoveț, protopopiatul ortodox Blaj, au avut parte de o aleasa bucurie duhovniceasca, prin prezența in mijlocul lor a parintelui prof. univ. dr. Ioan Bizau, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca. De la primele ore…

- In seara zilei de vineri, 31 martie 2023, biserica „Sfanta Treime” din parohia Sancel, protopopiatul Blaj, a fost gazda unui eveniment duhovnicesc deosebit. De la ora 18.00, parintele prof. univ. dr. Stelian Tofana, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca, a susținut…

- Senatul Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia a aprobat in ultima ședința propunerea Facultatii de Teologie Ortodoxa privind acordarea titlului de „Doctor Honoris Causa” pr. Vasile Stanciu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca (UBB). Acum in varsta…

- La Iași, a fost lansata cartea „Postul, terapia desavarșita” de Cristian Filip. Autorul este absolvent al Institutului de Marina „Mircea cel Batran” din Constanța, Facultatea de electromecanica navala, al Facultații de Teologie Ortodoxa din București și al unui master de nutriție la Universitatea…

- Primaria Municipiului Dej, prin Muzeul Municipal Dej, organizeaza vernisajului expoziției de arta plastica „Melodie in culoare” sub semnatura lui Cimpeanu Daniel Cristian. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 13 martie 2023, ora 18:00, in sala de Conferințe a Muzeului Municipal Dej. Nascut la 24…

- Primul preot militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Neamț este incadrat la ISU Neamț. Este vorba despre Alexandru Sebastian Benta, fostul preot misionar al pompierilor nemteni din anul 2013 pana in februarie 2023. Acesta a fost angajat ca preot militar in urma promovarii…

- Vrednicul de pomenire parinte Trifan Mititean, slujitor la Altarul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sarmașel, protopopiatul Luduș, intre anii 1984-2012, a trecut la Domnul in cursul zilei de joi, 9 februarie 2023. Slujba inmormantarii va avea loc duminica, 12 februarie a.c., de la…