- Polițiști din cadrul Politiei statiunii Sovata au fost sesizați duminica, 5 iulie, de catre un barbat despre faptul ca in aceeași zi o persoana l-ar fi amenințat și i-ar fi distrus caruciorul pentru persoane cu dizabilitați in care se afla. In fapt, din verificari, a reieșit ca persoana vatamata ar…

- Prinsi cu "alba neagra" in MamaiaLa data de 4 iulie a.c., in jurul orei 21.30, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au surprins in flagrant delict 3 persoane 2 barbati si o femeie , cu varste cuprinse intre 23 si 31 de ani, in timp ce organizau jocuri clandestine de noroc de tip "alba neagra",…

- Politisti din cadrul Politiei statiunii Sovata au oprit in trafic, pe strada Principala din localitate, un autoturism, condus de un barbat, de 41 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 1,38 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care barbatul a fost…

- Politisti rutieri din cadrul Politiei municipiului Reghin au oprit in trafic, pe strada Salcamilor din localitate, un autoturism, condus de un barbat, de 39 de ani, din Reghin. Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultandu-i o valoare de 2,19 mg/l alcool pur…

- Politisti din cadrul Politiei municipiului Sighisoara au oprit in trafic, pe raza municipiului, un autoturism, condus de un barbat, de 31 de ani, din Sighisoara. In urma testarii cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care barbatul…

- Politisti ai Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Tarnaveni au identificat miercuri, 20 mai, doi barbați, de 31, respectiv 53 de ani, ambii din județul Hunedoara, banuiți de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. ”In fapt, din cercetari a reiesit ca in intervalul…

- Un numar de 62 de persoane care participau, sambata, la o petrece in Craiova au fost amendate de politisti cu 131.000 lei pentru nerespectarea ordonantelor militare. Potrivit IPJ Dolj, pentru a opri petrecerea si a-i dispersa pe participanti, la fata locului au actionat atat politisti, cat si jandarmi,…

- Incidente grave și in a doua zi de Paști. Trei politisti si un jandarm au fost raniti in localitatea brașoveana Codlea cand au incercat sa opreasca o bataie intre mai multe persoane. 4 persoane au fost retinute.