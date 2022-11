Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! In cursul alegerilor americane de la jumatatea mandatului, doi politicieni democrați au fost realeși in Congresul SUA, deși au murit in luna octombrie. Unul dintre aceștia, Anthony DeLuca, care a decedat la 9 octombrie, la varsta de 85 de ani, dupa o lupta cu limfomul, a…

- Benjamin Netanyahu le-a mulțumit alegatorilor pentru un „vot uriaș de incredere”, in timp ce blocul sau format din partide de dreapta și-a extins avantajul, cu aproximativ 87% din toate voturile numarate, relateaza The Guardian. In acest moment partidul Likud al fostului prim-ministru obține cu un mandat…

- In cadrul congresului anual al Asociației americane de neurologie, organizat la Chicago, cercetatorii s-au axat pe legatura intre toxinele din mediu – poluarea atmosferica, pesticide, microplastice – și tulburarile neurologice, transmite The Guardian. Potrivit cercetatorilor, oamenii se pot confrunta…

- Doi piloți Air France au fost suspendați dupa ce s-au batut in cabina unui avion care se deplasa pe ruta Geneva-Paris, in iunie, a anunțat duminica un oficial al companiei, potrivit The Guardian . Zborul a continuat și aeronava a aterizat in siguranța, iar disputa nu a afectat restul calatoriei, susține…