INCREDIBIL. SALROM se dezvoltă pe mâna fostei amante a lui Puiu Iordănescu Prin inscaunarea ilegala ca director general a lui Constantin Dan Dobrea, patronul unei terase de fițe din Galați, SALROM a intrat in era matriarhatului avand la butoane o fosta amanta a lui tata Puiu – Anghel Iordanescu. SALROM a intrat in era matriarhatului PUTEREA a semnalat recent ca la ședința Consiliului de Administrație de la Societatea Naționala a Sarii SA – Salrom, aflata sub tutela tot a Ministerului Economiei, din data de 15 februrie 2022, Dan-Constantin Dobrea a renunțat la funcția de președinte și ramane membru devine din președinte. Dar, supriza! Cei cinci membrii ai bordului administrativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

